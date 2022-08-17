ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кредитные каникулы и невыплата страховки: на что украинцев жалуются в НБУ

Новина українською →
Украина, Среда 17 августа 2022 07:30
Кредитные каникулы и невыплата страховки: на что украинцев жалуются в НБУ Фото: в НБУ жалуются на банки и страховые компании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины во II квартале 2022 года получил и обработал почти 17 тысяч обращений потребителей финансовых услуг. Из них 5 тысяч - письменные обращения и 12 тысяч - звонки в Контакт-центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Во II квартале 2022 года существенно уменьшилось количество обращений в НБУ по сравнению с I кварталом: получено на 44% меньше письменных обращений и на 16% - устных. Это можно объяснить временной приостановкой деятельности ряда финансовых учреждений из-за войны в Украине, отметили в НБУ.

По данным пресс-службы, введение военного положения повлияло на структуру обращений в НБУ. Кредитные каникулы во время военного положения - самый распространенный вопрос от потребителей финансовых услуг (получено 614 письменных обращений от клиентов банков и 584 - от клиентов небанковских финансовых учреждений по этому вопросу).

Актуальной проблемой остается вопрос урегулирования просроченной задолженности, что составляет 18% от всех письменных обращений за II квартале 2022 года. Также получены письменные обращения по вопросам невыплаты страхового возмещения (11%), блокировки и арестов счетов (11%), проблем с переводами (6%).

Среди письменных обращений 19% (909 обращений из 4 886) имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг. Самые частые нарушения зафиксированы в работе страховых компаний (52%) и коллекторских компаний (44%).

Среди проблемных вопросов в работе банков и небанковских финансовых учреждений остаются мошеннические действия с использованием электронных платежных средств и их реквизитов. Наиболее проблемными вопросами относительно работы страховых компаний являются невыплата страхового возмещения и несогласие с размером страхового возмещения, сообщили в НБУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам