Кредитной программой "5-7-9" уже воспользовались 12 тысяч фермерских хозяйств Украины

"Доступ предпринимателей к кредитным средствам - одна из предпосылок восстановления экономики после шока первых недель войны. Именно поэтому украинские банки должны помочь бизнесу стабилизировать работу", - рассказала Свириденко.

На сегодня кредитной программой уже воспользовались 12 тыс. фермерских хозяйств. А доля выданных средств аграриям в рамках программы составила 42%.

"Для своевременного старта посевной кампании и успешного ее проведения активировали дополнительные механизмы кредитования аграриев. Эти средства идут на закупку удобрений, горючего. Украинские банки до войны активно предоставляли кредиты сельхозпроизводителям - на начало марта кредитный портфель агропредприятий составил 84,6 млрд грн”, - сказала министр экономики.

Еще 826 бизнесов получили кредит до 60 млн грн под 0% на общую сумму 1,1 млрд грн.

По словам Свириденко, сейчас правительство и Нацбанк проводят с банковским сектором активную работу по налаживанию кредитной деятельности. В частности, 10 крупнейших банков заявили об выделены лимиты на сумму 40 млрд грн. Из них 2,3 млрд грн госбанки уже выдали фермерам.

Напомним, начиная с 24 февраля, государственные банки суммарно нарастили кредитные портфели на 12,5 млрд грн, что эквивалентно 15% прироста за 2021 год.