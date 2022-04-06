Кредитною програмою "5-7-9" вже скористались 12 тисяч фермерських господарств України

Для підтримки економіки в умовах воєнного часу уряд перелаштував дію низки програм для кредитування підприємств. Зокрема, йдеться про адаптацію програми "5-7-9%", якою вже встигли скористатись тисячі аграрних підприємств та інших бізнесів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко.

"Доступ підприємців до кредитних коштів - одна з передумов відновлення економіки після шоку перших тижнів війни. Саме тому українські банки мають допомогти бізнесу стабілізувати роботу", - розповіла Свириденко.

На сьогодні кредитною програмою вже скористались 12 тис. фермерських господарств. А доля виданих коштів аграріям в рамках програми склала 42%.

"Для вчасного старту посівної кампанії та успішного її проведення активували додаткові механізми кредитування аграріїв. Ці кошти йдуть на закупівлю добрив, пального. Українські банки до війни активно надавали кредити сільгоспвиробникам - на початок березня кредитний портфель агропідприємств становив 84,6 млрд грн”, - сказала міністерка економіки.

Ще 826 бізнесів отримали кредит до 60 млн грн під 0% на загальну суму 1,1 млрд грн.

За словами Свириденко, наразі уряд та Нацбанк проводять з банківським сектором активну роботу з налагодження кредитної діяльності. Зокрема, 10 найбільших банків заявили про виділені ліміти на суму 40 млрд грн. З них 2,3 млрд грн держбанки вже видали фермерам.

Нагадаємо, починаючи з 24 лютого, державні банки сумарно наростили кредитні портфелі на 12,5 млрд грн, що еквівалентно 15% приросту за 2021 рік.