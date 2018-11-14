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Кредитная карта от Укргазбанка признана самой выгодной для украинцев

Новости » Новости компаний    14.11.2018 - 17:43
Кредитная карта от Укргазбанка признана самой выгодной для украинцев

Государственный Укргазбанк стремительно наращивает лидерские позиции на рынке платежных карт Украины. Так, его универсальная карта «Домовенок» признана лучшей в рейтинге «Лучшая кредитка Украины» делового интернет-издания UBR.

Эксперты рейтинга анализировали продукты 20 отечественных банков (на которые приходится 90% банковских активов) и только кредитные карты, которые доступны для клиентов «с улицы», без дорогого элитного пластика класса Gold или Platinum.

По заключению экспертов универсальная карта «Домовенок» имеет самые выгодные базовые и эффективные ставки кредитования, доступный размер займа, удобные условия погашения и использования, не имеет скрытых комиссии и штрафов.

Кроме того, по данным Национального банка Украины, Укргазбанк в первом квартале стал лидером по приросту активных платежных карт – более 100 тыс. украинцев выбрали надежные и передовые карточные сервисы от государственного банка.

Напомним, Укргазбанк – единственный государственный банк, который вошел в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины и на сегодня конкурирует только с украинскими «дочерними» банками передовых финансовых учреждений Европы.

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