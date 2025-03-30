Кредити під час війни: хто отримує гроші та що змінилося для клієнтів банків

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Облікова ставка НБУ та її вплив на вартість кредитів

Для вивчення ключових аспектів кредитування, РБК-Україна провело опитування серед крупних банків. До переліку опитаних потрапили наступні установи: "Ощадбанк", "ОТП Банк", банк "Південний", ПУМБ, "ПриватБанк", UnexBank та "Райффайзен Банк".

В рамах опитування одним із ключових питань була політика банків щодо ставки за кредитами. Це питання особливо актуальне зараз, адже у березні НБУ підняв облікову ставку з 14,5% до 15,5%. Цей крок має збільшити вартість грошей, а тому – зменшити інфляцію. В теорії за зростанням облікової ставки можуть зрости ставки за банківськими депозитами і кредитами. Але більшість опитаних РБК-Україна банків повідомили, що не планують змінювати ставки за кредитами після рішення НБУ.

"Зміни облікової ставки НБУ, які відбулись у поточному році, не вплинули на відсоткові ставки для клієнтів", – каже керівник проектів Управління продажів роздрібного бізнесу "ОТП Банк" Максим Гончарук. Схожу точку зору виданню озвучили і в банку ПУМБ.

В "Ощадбанку" ж зазначили, що активно співпрацюють з багатьма фінансовими партнерами, разом з якими вдається розділяти ризики та зменшувати вартість кредитів. Зокрема, цьому сприяє співпраця з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним фондом.

Фото: Національний банк з 7 березня підняв облікову ставку на 1% - до 15,5% (прес-центр НБУ)

Керівник управління кредитування департаменту розвитку роздрібних продуктів UnexBank Олександр Алимов в коментарі РБК-Україна сказав, що банк надає багато споживчих кредитів у співпраці з торговельними мережами. Ці мережі беруть на себе сплату відсотків та комісій, а натомість отримують зростання продажів їх товарів. Цей підхід дозволяє банку утриматися від збільшення ставок за кредитами. Він додав, що для збільшення кредитних ставок комерційними банками треба, щоб облікова ставка НБУ зросла більше ніж на 1%, наприклад, на 2-3%.

Разом з тим, в банку "Південний" зазначили, що підвищення ключової ставки все-таки матиме вплив на вартість кредитів цієї фінустанови, адже її відсотки прив’язані до рівня облікової ставки НБУ.

Більшість опитаних банків також повідомили, що попри війну, попит на кредитування зберігається. "Попит на кредити залишається стабільно високим. Протягом 2024 року кредитний портфель ПУМБ зріс на 66%, у той час як загальний ринок зріс на 37%", - сказав РБК-Україна директор Департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Коваль.

На що та кому дають кредити

ПриватБанк та банк "Південний" планують зберігати пріоритетним кредитування великого корпоративного бізнесу. Зокрема, у "Приваті" будуть фокусуватися на наданні капіталу аграрним компаніям, харчовій промисловості, компаніям у сфері торгівлі.

"Також пріоритетом є фінансування енергетичних проектів клієнтів. Відповідно, ми плануємо активно нарощувати кредитний портфель в сегменті крупного бізнесу", - повідомив прес-центр ПриватБанку в коментарі РБК-Україна, додавши, що банк активно кредитує проекти зі створення розподіленої генерації з метою підвищення енергонезалежності бізнесу.

Заступник голови правління банку "Південний" Андрій Букін сказав, що у 2025 році для фінустанови ключовим буде напрямок надання позик бізнесу, який веде зовнішньоекономічну діяльність, потребує обігового капіталу, здійснює валютні операції. Топ-менеджер прогнозує зростання сегменту корпоративних кредитів по банківській системі загалом у 2025 році на 15%. При цьому банк "Південний" ставить собі за мету досягти приросту на рівні 20-25%.

"Райффайзен Банк" продовжує кредитувати критичні галузі економіки, що особливо важливо у часи війни. В той же час UnexBank розширює споживче кредитування. Нещодавно бак запустив програму надання позик, де в якості застави клієнт може надати своє авто. Цей продукт був реалізований у співпраці із маркетплейсом Auto RIA.

Фото: Споживчі кредити видаються під заставу авто (Getty Images)

Вимоги банків до позичальників

Найбільш поширена вимога до майбутніх позичальників – це позитивна кредитна історія, тобто відсутність боргів, вчасне їх погашення в рамках співпраці з попередніми кредиторами. Звичайно, позичальник має надати обґрунтування своїх доходів або план розвитку бізнесу, який буде генерувати необхідний грошовий потік.

"Відмову отримують переважно позичальники, які мають негативну кредитну історію, нестійке фінансове становище, не прозору бізнес-модель чи створюють надмірні кредитні ризики щодо обслуговування боргу", - каже РБК-Україна член правління "Ощадбанку" Наталя Буткова-Вітвіцька.

В свою чергу Максим Гончарук з "ОТП Банку" зазначив, що фінустанова може відмовити у наданні кредиту фізичній особі, якщо в неї негативна кредитна історія та вже є сума боргу, яку складно обслуговувати.

Війна внесла свої корективи в політику банків щодо критеріїв до позичальників. За словами Андрія Букіна із банку "Південний", банки стали більше приділяти уваги географії ведення бізнесу та якості заставного майна.

Кредитні продукти для військових

Воєнні часи також піднімають питання про впровадження пільгового, доступного кредитування для військовослужбовців, їх сімей, людей, які повернулися з війни і хочуть почати власну справу. З цією метою "Ощадбанк" пропонує спеціальну програму "Бізнес 4.5.0", учасниками якої можуть стати згадані категорії населення, а також компанії, які працевлаштовують ветеранів. В рамках цієї програми банк може надати кредит у розмірі до 5 млн гривень (для стартапів під франшизу на створення бізнесу), також передбачена можливість залучення міжнародних грантів та гарантій.

Фото: Банки розробляють окремі пільгові кредити для військових та їх родин (Getty Images)

В ПриватБанку в коментарі РБК-Україна повідомили, що фінустанова активно бере участь у державній програмі іпотечного кредитування – "єОселя", найбільшу частку клієнтів якої складають саме військовослужбовці та члени їх сімей.

"Райффайзен Банк" має дебетову картку "Вдячність", оформивши яку ветерани отримують можливість безкоштовно користуватися фінансовими послугами й отримувати особливі пропозиції, знижки та кешбеки від банку і його партнерів.

Яка частка кредитів не повертається

Важливим показником банківського бізнесу є частка непрацюючих кредитів. За даними Національного банку України, станом на 1 лютого 2025 року цей показник серед кредитів, які були надані корпоративному сектору, склав 39,6%, а серед кредитів, виданих населенню, – 15,6%.

Разом з тим, в ПриватБанку, кредитний портфель якого за результатами 2024 року перевищив 112 мільярдів гривень, запевнили, що якість кредитного портфелю поступово покращується. Частка непрацюючих кредитів банку серед бізнес-клієнтів не перевищує 4-5%, а для деяких сегментів бізнесу цей показник нижче 2%. Такий же низький показник властивий для іпотечного кредитування.

Про покращення фінансової дисципліни у воєнні роки також зазначив Дмитро Коваль із банку ПУМБ. В "Південному" ж повідомили, що рівень непрацюючих кредитів становить всього 5%, у "Райффайзен Банку" зазначили, що постійно працюють над зниженням ризиків, що дозволяє утримати стабільним рівень неповернень.

Максим Гончарук з "ОТП Банку" визнав, що на початку повномасштабної війни частка проблемної заборгованості різко зросла – із 6% до 23%. "Однак методична та послідовна діяльність із врегулювання боргу дозволила стабілізувати стан справ і зменшити обсяг проблемної заборгованості до 14% на кінець 2024 року", - додав він.

Вплив війни на кредитування

Війна комплексно вплинула на всю економіку і на банківський сектор зокрема. Наприклад, "Ощадбанк" підвищив увагу до оцінки ризиків та посилив вимоги до позичальників. Останні також стали більш обережними, хоча бізнес прагне розширення, в тому числі за рахунок кредитних коштів.

Цікаві факти навів Олександр Алимов із UnexBank. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення, кредитування в Україні призупинилося десь на півроку. В цей період велась активна комунікація з клієнтами та, за необхідності, здійснювалася реструктуризація кредитів.

Фото: На початку війни кредитування банками взагалі зупинилося (Getty Images)

"Вже за півроку після лютого 2022 року банки, в тому числі Unex Bank, почали поступово відновлювати кредитування економіки. На поточний момент у нас працюють усі довоєнні кредитні програми та розробляються нові", - сказав топ-менеджер Unex Bank в коментарі РБК-Україна.

В "ОТП Банку" повідомили, що повноцінно відновили кредитування населення лише у 2023 році, коли відновився попит, який на продовжує зростати.

В "Райффайзен Банк" зазначили, що їх кредитна політика переглядається в плановому порядку кожного року, незалежно від політичної ситуації та воєнних дій. "Під час оновлення враховуються зміни в законодавстві, вимоги регулятора та рекомендації державних органів", - пояснив прес-центр фінустанови.

Війна та інфляційні процеси вплинули на кредитну політику банківського сектору. Проте, більшість банків залишила ставки за кредитами на існуючому рівні, вимоги до позичальників теж особливо не змінюються, лише деякі фінустанови почали враховувати географічну складову. Банки активно працюють над зниженням рівня проблемних кредитів та зберігають фокус на кредитуванні як бізнесу, так і купівельної спроможності населення.