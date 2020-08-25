Кредит МВФ: глава НБУ обсудил с руководителем посольства США условия сотрудничества

Фото: Кирилл Шевченко и Кристина Квин (пресс-служба НБУ)

В НБУ уверяют, что со своей стороны выполнили все требования

Продолжение сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности Международным валютным фондом, реформа корпоративного управления в государственных банках, снижение доли плохих кредитов в госбанках. Такие темы обсуждались во время встречи главы Национального банка Кирилла Шевченко с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметила Квин, месяц назад состоялась первая встреча с Шевченко в формате Большой семерки.

"Рады услышать, что вы планируете продолжать последовательную политику Национального банка. Нас очень радует, что мы с вами "в одной лодке" в вопросе реформы корпоративного управления в государственных банках, которую вы планируете продолжать и усиливать. И, конечно, мы рады, что вы готовы решать такие вызовы, как снижение доли плохих кредитов в государственных банках", - сказала она.

Шевченко отметил, что на прошлой неделе он начал встречи с наблюдательными советами государственных банков, на которых подтвердил поддержку НБУ корпоративного управления.

"В этом вопросе работает универсальное правило: чем лучше выстроена система корпоративного управления, тем лучшие показатели имеет финансовое учреждение. Также нам необходимо решить вопросы работы государственных банков с плохими кредитами. Вопрос болезненный, мы будем продолжаем совместную работу с банками для его решения", - сказал он.

Глава НБУ отметил, что центробанк выполнил все обязательства в сфере его ответственности в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Также они обсудили усиление сотрудничества между Украиной и США, в частности в сфере кибербезопасности, сообщает прес-служба НБУ.

Напомним, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев.

Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.

Для выделения следующих траншей Украина должна сохранить независимость Национального банка, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

Отметим, Совет по финансовой стабильности на заседании 30 июня утвердил планы государственных банков по снижению доли неработающих кредитов (NPL), что означает выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ.