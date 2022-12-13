Кредит і не тільки. Україна уклала чотири важливі договори з партнерами, - Шмигаль

За його словами, одна з угод була укладена з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вона передбачає залучення 300 мільйонів євро кредиту для "Укренерго" на відновлення мереж електропередачі. Також кошти супроводжуються грантом 70 мільйонів євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.

Шмигаль додав, що другу угоду щодо постачання рейок для "Укрзалізниці" виробництва компанії Saarstahl на суму до 37,6 мільйонів євро підписали з урядом Франції.

Також з Францією було затверджено дорожню картку зі створення програми підтримки цифрової галузі України.

При цьому глава уряду розповів, що сьогодні підписав меморандум про постачання мостів для потреб "Укравтодору" на суму близько 25 мільйонів євро.

"Крім того, двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Домовленість передбачає ще 100 млн євро допомоги для України", - зазначив прем'єр.