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Кредит і не тільки. Україна уклала чотири важливі договори з партнерами, - Шмигаль

Фото: міністр економіки Франції Брюно ле Мер та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна уклала чотири угоди з міжнародними партнерами у Франції. Зокрема, один з них передбачає кредит для "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, одна з угод була укладена з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вона передбачає залучення 300 мільйонів євро кредиту для "Укренерго" на відновлення мереж електропередачі. Також кошти супроводжуються грантом 70 мільйонів євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.

Шмигаль додав, що другу угоду щодо постачання рейок для "Укрзалізниці" виробництва компанії Saarstahl на суму до 37,6 мільйонів євро підписали з урядом Франції.

Також з Францією було затверджено дорожню картку зі створення програми підтримки цифрової галузі України.

При цьому глава уряду розповів, що сьогодні підписав меморандум про постачання мостів для потреб "Укравтодору" на суму близько 25 мільйонів євро.

"Крім того, двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Домовленість передбачає ще 100 млн євро допомоги для України", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 мільйонів доларів.

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ФранціяЄБРРДенис ШмигальВійна Росії проти України