Країни Заходу намагаються узгодити деталі підготовки пілотів ЗСУ на F-16, - Politico

США та країни Європи, учасники "винищувальної коаліції" для України, ще не доопрацювали плани навчання пілотів ЗСУ по експлуатації обіцяних F-16, незважаючи на заяви про терміни постачання цих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Три американські чиновники, знайомі з дискусіями, зазначають, що країни-партнери поки що не узгодили деталі підготовки українських льотчиків до польотів на F-16. Так, Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн, які підтримують навчання, проте досі жодна країна публічно не приєдналася до програми.

Як заявляв радник з національної безпеки США Джон Кірбі, адміністрація діятиме "якнайшвидше", щоб доставити в Україну винищувачі F-16. Високопосадовець Білого дому також зазначив, що літак буде в небі над Україною "до кінця року".

Дискусії з боку Заходу розпочинаються на тлі заяв України про необхідність мати додаткові військові можливості, щоб прорвати російську оборону на полі бою. Українська сторона цього тижня посилила тиск на союзників щодо відправлення F-16, оскільки РФ вийшла із Чорноморської зернової ініціативи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у вівторок, що літаки можуть допомогти захистити "зерновий коридор", який має життєво важливе значення для глобальної продовольчої безпеки.

У публікації йдеться про те, що одна з пропозицій, що обговорюються з навчання, передбачає відправку українських пілотів до Штатів для проходження тренувань у підрозділі ВПС Національної гвардії "162-е повітряне крило", що базується в Тусоні (штат Арізона), і де вже навчаються іноземні партнери польотам на F-16.

При цьому двоє офіційних осіб США та один європейський чиновник за умов анонімності заявляють про те, що така ідея не знайшла підтримки.

Інший план передбачає відправку американських військових льотчиків до Європи для навчання українців десь за межами цієї країни. Однак, за словами двох офіційних осіб США, жодних остаточних рішень ухвалено не було.

"Співпраця продовжується. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", - сказав один з американських чиновників.

Тим часом "винищувальна коаліція" зробила певні кроки для початку підготовки. Так, аерокосмічний підрядник Draken International почав набирати відставних військових пілотів для навчання українських пілотів, сказав один з американських чиновників. Ці зусилля проходитимуть на об'єкті, який будується в Румунії, що може стати регіональним навчальним центром F-16.

За словами європейських офіційних осіб, ще один навчальний центр буде створено у Данії.

За словами представника Пентагону Сабріни Сінгх, європейські партнери сподіваються, що навчання може розпочатися цього літа, швидше за все, у Європі. Тим часом Велика Британія планує розпочати базову льотну та мовну підготовку українських пілотів протягом кількох тижнів, додала вона.

"Щодо доставки літаків або будь-яких додаткових термінів, у мене просто немає нічого для вас сьогодні", - зазначила Сінгх.

Незважаючи на різні амбітні терміни, навчання на F-16 не може розпочатися доти, доки Держдеп США офіційно не схвалить передачу відповідних навчальних матеріалів, таких як інструкції з експлуатації та авіасимулятори, зазначається у публікації. Підписання, яке необхідне відповідно до експортних обмежень, досі не відбулося.

Також зазначається, що за словами офіційних осіб США, літаки в Україну прибудуть не раніше за весну 2024 року.

"Ймовірно, до кінця року ми запустимо кілька пілотів для навчання, але справжній F-16 з українськими квітами навряд чи з'явиться раніше весни", - сказав журналістам ще один представник Штатів.

Винищувачі F-16

Вже кілька місяців Україна веде інтенсивні переговори щодо отримання сучасних винищувачів F-16. На нещодавньому саміті НАТО у Вільнюсі союзники офіційно оголосили про створення авіаційної коаліції. Крім того, Нідерланди, Данія та Румунія підтвердили, що навчатимуть українських пілотів.

Як повідомлялося раніше, українські пілоти мають розпочати навчання на винищувачах F-16 у серпні. При цьому нещодавно у Білому домі заявляли, що Україна може отримати літаки цього року.