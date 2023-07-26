Страны Запада пытаются согласовать детали подготовки пилотов ВСУ на F-16, - Politico

США и страны Европы, участники "истребительной коалиции" для Украины, еще не доработали планы обучения пилотов ВСУ по эксплуатации обещанных F-16, несмотря на заявления о сроках поставки этих самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Три американских чиновников, знакомых с дискуссиями, отмечают, что страны-партнеры пока еще не согласовали детали подготовки украинских летчиков к полетам на F-16. Так, Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение, но до сих пор ни одна страна публично не присоединилась к программе.

Как заявлял советник по национальной безопасности США Джон Кирби, администрация будет действовать "как можно быстрее", чтобы доставить в Украину истребители F-16. Высокопоставленный представитель Белого дома также отметил, что самолет будет в небе над Украиной "к концу года".

Дискуссии со стороны Запада начинается на фоне заявлений Украины о необходимости иметь дополнительные военные возможности, чтобы прорвать российскую оборону на поле боя. Украинская стороны на этой неделе усилила давление на союзников относительно отправки F-16, поскольку РФ вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, что самолеты могут помочь защитить "зерновой коридор", который имеет жизненно важное значение для глобальной продовольственной безопасности.

В публикации говорится о том, что одно из обсуждаемых предложений по обучению предполагает отправку украинских пилотов в Штаты для прохождения тренировок в подразделении ВВС Национальной гвардии "162-е воздушное крыло", что базируется в Тусоне (штат Аризона), и где уже обучаются иностранные партнеры полетам на F-16.

При этом двое официальных лиц США и один европейский чиновник на условиях анонимности заявляют о том, что такая идея не нашла поддержки.

Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами этой страны. Однако, по словам двух официальных лиц США, никаких окончательных решений принято не было.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", - сказал один из американских чиновников.

Между тем, "истребительная коалиция" предприняла определенные шаги для начала подготовки. Так, аэрокосмический подрядчик Draken International начал набирать отставных военных пилотов для обучения украинских пилотов, сказал один из американских чиновников. Эти усилия будут проходить на объекте, который строится в Румынии, и который может стать региональным учебным центром F-16.

По словам европейских официальных лиц, еще один учебный центр будет создан в Дании.

По словам представителя Пентагона Сабрины Сингх, европейские партнеры надеются, что обучение может начаться этим летом, скорее всего, в Европе. Тем временем Великобритания планирует начать базовую летную и языковую подготовку украинских пилотов в течение нескольких недель, добавила она.

"Что касается доставки самолетов или каких-либо дополнительных сроков, у меня просто нет ничего для вас сегодня", - отметила Сингх.

Несмотря на различные амбициозные сроки, обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Госдеп США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как инструкции по эксплуатации и авиасимуляторы, указывается в публикации. Требуемое в соответствии с экспортными ограничениями подписание до сих пор не произошло.

Также указывается, что по словам официальных лиц США, самолеты в Украину прибудут не раньше весны 2024 года.

"Вероятно, к концу года мы запустим несколько пилотов для обучения, но настоящий F-16 с украинскими цветами вряд ли появится раньше весны", - сказал журналистам еще один представитель Штатов.

Истребители F-16 для Украины

Уже несколько месяцев Украина ведет интенсивные переговоры по получению современных истребителей F-16. На недавнем саммите НАТО в Вильнюсе союзники официально объявили о создании авиационной коалиции. Кроме того, Нидерланды, Дания и Румыния подтвердили, что будут обучать украинских пилотов.

Как сообщалось ранее, украинские пилоты должны начать обучение на истребителях F-16 в августе. При этом недавно в Белом доме заявляли, что Украина может получить самолеты в этом году.