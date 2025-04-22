Країни всього світу кинулися до Європи через мита Трампа, - глава Єврокомісії

"У більш і більш непередбачуваному глобальному середовищі країни прагнуть співпрацювати з нами", - сказала президентка Єврокомісії, не називаючи Трампа або США.

В останні тижні вона спілкувалася з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів, які шукали "сильних, надійних партнерів".

Світовий порядок "змінюється глибше, ніж будь-коли з моменту закінчення холодної війни", додала фон дер Ляєн.

Мита Трампа

Трамп оголосив про введення взаємних мит 2 квітня - ЄС зазнав податку в розмірі 20%, а більша частина решти світу - базового мита в 10%. Коли фінансові ринки впали за тиждень, Трамп призупинив більш високі мита на 90 днів, щоб відкрити шлях для переговорів про торговельну угоду.

У випадку з ЄС ставка залишилася на рівні 10%, а також 25% на експорт сталі, алюмінію та автомобілів. США і Китай обклали один одного тризначними митами.

Якщо Трамп знову запровадить ці взаємні мита, світовий торговельний обіг може скоротитися на 1,5%, а цього року, причому Північна Америка постраждає найбільше, прогнозує Світова організація торгівлі.

Стабільна Європа

Фон дер Ляєн підкреслює стійкість Європи на тлі цієї нестабільності. У розпал таких потрясінь, за її словами, довіра до ЄС зростає, включно з громадянами блоку. Вона посилається на опитування Євробарометра, яке показує підтримку членства в блоці на рівні 74%, що є найвищим рівнем за 40 років.

"Це про щось говорить. У розпал хаосу Європа стоїть твердо, заснована на цінностях, готова формувати майбутнє", - сказала фон дер Ляєн.

Проте незрозуміло, чий підхід - США чи ЄС - перемагає.

У той час як Європа прагне укласти нові торговельні угоди, включно з пактом з торговим блоком Меркосур південноамериканських країн, який довго відкладали, Трамп веде переговори з лідерами кількох зарубіжних країн, зокрема з прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні.

Консервативного лідера, одного з небагатьох європейських політиків, до якого Трамп прихильний, було тепло прийнято цього тижня в Білому домі, де президент США заявив, що "на 100 відсотків" буде торговельна угода з ЄС.

Однак із цієї зустрічі поки що не виникло жодних конкретних деталей потенційної угоди, і офіційні особи ЄС скептично ставляться до шансів на швидке рішення.

Тим часом вищі посадові особи ЄС, яких Трамп систематично уникав на користь національних лідерів, активізують свої дипломатичні зусилля. Зокрема, фон дер Ляєн планує поїздку до Китаю для зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном пізніше цього року.