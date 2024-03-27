Країни Центральної Європи готуються до припинення транзиту газу через Україну, - Reuters

Наступної зими в Європейському Союзі буде достатньо запасів газу, а покупці російського трубопровідного газу в Центральній Європі, що залишилися, працюють над альтернативним імпортом на випадок, якщо транзит через Україну припиниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейські ціни на газ впали до рівня, який спостерігався до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, опустившись до трирічного мінімуму в лютому цього року, оскільки м'яка погода та високе вироблення відновлюваної енергії обмежили попит на газ і скоротили кількість газу, яка була необхідною підняти із сховищ.

Проте термін дії угоди, підписаної у 2019 році між "Нафтогазом" та "Газпромом", що дозволяє пропускати російський газ через Україну, спливає наприкінці року.

Україна неодноразово заявила, що не планує продовжувати угоду, хоча неясно, чи вона допустить лазівку, за допомогою якої європейські компанії могли б самі забронювати транзитні потужності, уникаючи прямої угоди між Росією та Україною, зазначає Reuters.

Рекордні запаси

До закінчення зимового газового сезону в Європі, який закінчується 31 березня, залишилося лише кілька днів, запаси газу в Європі заповнені на 59%, що є рекордним показником для цієї пори року, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

"Європа рухається до чергового рекордного рівня запасів на початку літа і схоже, що континент знову буде на шляху до раннього заповнення своїх сховищ (на наступну зиму)", - сказав Джеймс Уодделл, голова європейського газового та глобального відділу. ЗПГ у консалтинговій компанії Energy Aspects.

У рамках мандатів ЄС, встановлених після вторгнення Росії в Україну, європейські сховища газу мають бути заповнені на 90% до 1 листопада.

На газ, що зберігається в сховищах, зазвичай припадає близько чверті зимового споживання газу в Європі, де він є основним паливом для опалення, а високі рівні запасів повинні дати Європі хороші можливості для задоволення постачання наступної зими і уникнути різких цінових потрясінь.

Країни Центральної Європи

Найбільш уразливими країнами ЄС є Австрія та Словаччина, оскільки вони, як і раніше, імпортують більшу частину свого газу з Росії через Україну, але навіть вони заявляють, що працюють над новими джерелами постачання, щоб обмежити наслідки у разі припинення постачання.

У 2024 році "Газпром" постачав близько 40 млн кубометрів газу на день через українські транзитні маршрути, що, якби ця цифра збереглася, відповідало б річній нормі 14 млн кубометрів, або приблизно 3,5% від загального попиту ЄС.

Близько половини цього газу надходить до Австрії трубопроводами через Україну, а потім через Словаччину. Австрійська енергетична компанія OMV заявила, що підготувалася до сценаріїв припинення постачання російського газу.

Представник компанії повідомив Reuters, що вона уклала довгостроковий контракт на потужність регазифікації зрідженого природного газу (СПГ) на терміналі Gate у Роттердамі. Нідерланди минулого року підписали п'ятирічну угоду з норвезькою Equinor та отримали доступ до спотових ринків Європи.

Словацька SPP, яка також отримує російський газ через Україну, заявила, що постійно оцінює розвиток газового ринку та доступні варіанти.

Постачання зі США

Постачання до Європи будуть підкріплені поставками СПГ із США, які минулого року покрили майже 14% попиту на газ до ЄС, як показали дані Європейської комісії, порівняно з менш ніж 4% лише на два роки раніше.

Величезний розрив між цінами на газ у США та Європі означає, що Європа залишиться привабливим напрямком для американського газу.

Орієнтовна ціна газу TTF в Європі на найближчий місяць наразі приблизно в чотири рази вища за еквівалентний контракт у США.

Санкції проти Москви

Європа також, як і раніше, отримує значні партії російського СПГ, який наразі становить близько 13-15% загального імпорту газу до Європи.

Війна проти України та санкції щодо інших продуктів призвели до виникнення питань про те, чи слід блокувати імпорт російського СПГ до Європи, але серед країн-членів ЄС немає одностайності з цього питання, очікується, що російські вантажі продовжать надходити наступної зими.

Країни ЄС досі уникали застосування санкцій до імпорту російського газу чи СПГ, від яких ще залежать такі країни, як Австрія та Угорщина.

Відповідно до шести прогнозів аналітиків, зіставлених агентством Reuters, еталонний голландський газовий контракт TTF перебуватиме в діапазоні 29-37,5 євро за мегават-годину наступного зимового періоду в четвертому кварталі 2024 року і першому кварталі 2025 року (325-420 доларів за тисячу кубометрів).

Однак Уодделл з Energy Aspect заявив, що припинення постачання газу в Україну може додати цієї зими до цін на газ близько 10 євро/МВтг.