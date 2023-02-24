Країни прийняли чітку формулу миру. Кулеба пояснив важливість резолюції ООН

Прийнявши українську резолюцію щодо миру, Генасамбеля ООН затвердила чіткі пункти формули миру, а також зруйнувала декілька міфів, на яких спекулювала російська пропаганда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Він зазначив, що завдяки резолюції, в ООН тепер існує затверджена формула миру президента Володимира Зеленського, що допоможе запобігти будь-яким спекуляціям на цю тему.

"Це означає, що тепер будь-які мирні пропозиції, які можуть лунати від тієї чи іншої держави, мають знаходитись в рамках резолюції. Те, чого немає в резолюції, буде дуже важко їм продати як додатковий конструктивний елемент свого мирного плану", - сказав він.

Крім цього, було зруйновано декілька міфів. Перший: те, що Україну підтримує тільки глобальний Захід.

"141 країна, серед яких абсолютна більшість країн Латинської Америки, абсолютна більшість країн Азії, більшість країн Африки - всі проголосували на підтримку резолюції. На підтримку чітких слів, що Росія має вивести свої війська", - зазначив Кулеба.

Ще було зруйновано міфі про те, що від теми війни в Україні всі втомились, а також, що Рсоія може переломити ситуацію на свою користь.

В кінці Кулеба зазначив, що ще 48 годин тому на підтримку резолюції не було і 130 голосів, однак завдяки роботі президента, дипломатів і партнерів, вдалося досягти відомого всім результату.