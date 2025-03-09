Країни Північно-Балтійської вісімки оголосили про нові пакети підтримки України

Рустем Умєров взяв участь у засіданні Nordic-Baltic 8, на якому міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви представили нові ініціативи з підтримки України у війні проти Росії.

Швеція, зокрема, анонсувала підготовку нового великого пакету військової допомоги, який включатиме посилення протиповітряної оборони України. Поставки цього обладнання планується здійснити вже в поточному році.

Норвегія також зробила значну заяву, оголосивши про виділення 7,8 мільярдів євро на 2025 рік, що є одним з найбільших бюджетів допомоги Україні серед європейських країн. Ці кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей на морі, системи протиповітряної оборони, а також на підготовку українських військових у межах "Нордично-Балтійської бригади". Додатково передбачені інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Збільшення військової допомоги

Литва активно працює над зміцненням української системи ППО та інвестиціями в оборонно-промисловий комплекс, при цьому зберігаючи пріоритет у постачанні артилерійських снарядів.

Латвія зосереджена на забезпеченні українських підрозділів ЗСУ необхідним оснащенням, а також на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості. Ісландія бере участь в інвестиціях в український ОПК в рамках "данської моделі".

Фінляндія працює над постачанням артилерійських снарядів та готує новий пакет військової допомоги, в той час як Естонія активно готує нові поставки снарядів і готова долучитися до підготовки "Нордично-Балтійської бригади". Данія, в свою чергу, розглядає можливість додаткових інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

"Нордичні та балтійські країни залишаються одними з найвідданіших наших союзників. Вони не лише нарощують військову допомогу, а й активно підтримують розвиток нашої оборонної промисловості", - підкреслив Рустем Умєров, високо оцінивши важливу роль цих країн у боротьбі України за свою незалежність.