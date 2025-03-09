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Країни Північно-Балтійської вісімки оголосили про нові пакети підтримки України

Неділя 09 березня 2025 12:29
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Країни Північно-Балтійської вісімки оголосили про нові пакети підтримки України Фото: Країни Північно-Балтійської вісімки оголосили про нові пакети (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у засіданні Nordic-Baltic 8, де країни Балтії та Північної Європи представили нові ініціативи підтримки України. Зокрема, вони анонсували збільшення військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

Рустем Умєров взяв участь у засіданні Nordic-Baltic 8, на якому міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви представили нові ініціативи з підтримки України у війні проти Росії.

Швеція, зокрема, анонсувала підготовку нового великого пакету військової допомоги, який включатиме посилення протиповітряної оборони України. Поставки цього обладнання планується здійснити вже в поточному році.

Норвегія також зробила значну заяву, оголосивши про виділення 7,8 мільярдів євро на 2025 рік, що є одним з найбільших бюджетів допомоги Україні серед європейських країн. Ці кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей на морі, системи протиповітряної оборони, а також на підготовку українських військових у межах "Нордично-Балтійської бригади". Додатково передбачені інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Збільшення військової допомоги

Литва активно працює над зміцненням української системи ППО та інвестиціями в оборонно-промисловий комплекс, при цьому зберігаючи пріоритет у постачанні артилерійських снарядів.

Латвія зосереджена на забезпеченні українських підрозділів ЗСУ необхідним оснащенням, а також на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості. Ісландія бере участь в інвестиціях в український ОПК в рамках "данської моделі".

Фінляндія працює над постачанням артилерійських снарядів та готує новий пакет військової допомоги, в той час як Естонія активно готує нові поставки снарядів і готова долучитися до підготовки "Нордично-Балтійської бригади". Данія, в свою чергу, розглядає можливість додаткових інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

"Нордичні та балтійські країни залишаються одними з найвідданіших наших союзників. Вони не лише нарощують військову допомогу, а й активно підтримують розвиток нашої оборонної промисловості", - підкреслив Рустем Умєров, високо оцінивши важливу роль цих країн у боротьбі України за свою незалежність.

Nordic-Baltic 8

Це неформальна група, що об'єднує вісім країн: п'ять північних (Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія та Ісландія) і три балтійські (Естонія, Латвія та Литва). Група була створена з метою сприяння співпраці та обміну досвідом у різних сферах, таких як безпека, економіка, культура та енергетика.

Вона також зосереджена на підтримці демократії, стабільності та розвитку в регіоні. На регулярних зустрічах міністрів оборони, зовнішніх справ та інших представників влади країн NB8 обговорюються актуальні питання безпеки та співпраці, включаючи підтримку України в умовах війни з Росією.

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