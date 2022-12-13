Країни НАТО зіткнулися з дефіцитом озброєнь на тлі війни в Україні, - постпред США

Вона нагадала, що НАТО створило власну ініціативу, яка координує зусилля з розробки та закупівлі зброї та складається з групи національних директорів з озброєнь усіх 30 країн-членів Альянсу.

Вони безпосередньо контактують з військовою промисловістю для того, щоб здійснювати спільні закупівлі.

"Тому ці зусилля зосереджені на збиранні запасів (зброї - ред.) по всьому альянсу НАТО. Для такої країни, як Естонія, яка надала величезну допомогу Україні у забезпеченні безпеки, вона зіткнулась із реальним дефіцитом, і вони не самотні. Ми бачимо, що це спостерігається по всьому Альянсу", - заявила Сміт.