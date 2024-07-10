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Країни НАТО передали Україні лише близько половини обіцяної допомоги, - президент Румунії

Вашингтон, Середа 10 липня 2024 19:45
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Країни НАТО передали Україні лише близько половини обіцяної допомоги, - президент Румунії Фото: Клаус Йоханніс, президент Румунії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна отримала від країн НАТО лише половину всієї допомоги, яку обіцяли надати раніше.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Щодо допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, настав час бути реалістами: ми надали приблизно половину того, що обіцяли", - заявив Йоханніс.

Він уточнив, що таких постачань недостатньо. І якщо країни Заходу хочуть перемоги України, то "треба передати більше".

Що передувало

Нагадаємо, раніше про затримки у допомозі Україні від країн НАТО заявляв і генсек Єнс Столтенберг. За його словами, члени Альянсу не виконали своїх обіцянок.

Столтенберг уточнював, що такі дії країн НАТО спричинили складну ситуацію на фронті в Україні.

Як приклад невиконання обіцянок генсек навів затримки у виділенні нового фінансування для постачання зброї в Україну від США.

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