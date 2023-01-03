Країни НАТО обговорять нову мету видатків на оборону, - Столтенберг

"Деякі союзники рішуче виступають за перетворення поточної мети на 2% на мінімум", - сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству DPA.

Столтенберг заявив, що очолить переговори. "Ми зустрічатимемося, у нас будуть міністерські зустрічі, у нас будуть переговори у столицях", - сказав він.

Він не сказав, які країни НАТО закликають до більш амбітної мети.

Глава НАТО заявив, що має намір досягти угоди не пізніше наступного чергового саміту НАТО, який відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня.