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Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням агресії РФ проти України

Київ, Субота 28 жовтня 2023 05:01
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Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням агресії РФ проти України Фото: заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк (rada.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Вперше країни Латинської Америки засудили російську агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Верховної Ради України.

Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила, що вперше в Латинській Америці є спільна позиція християнсько-демократичних партій із чітким засудженням російської агресії проти України.

У текст Декларації вдалося включити окремий пункт, де виражається солідарність з Україною, підтримка Формули миру Президента України та засуджується російська агресія проти нашої держави.

"Ми солідарні з народом України, який страждає на невиправдану, непровоковану російську агресію. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули світу для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного світу в Україні відповідно до Статуту ООН", - йдеться в тексті документа.

Фото: Країни Латинської Америки засудили війну РФ проти України (rada.gov.ua)

Це сталося вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну. 34 партії із 21 держави Латинської Америки висловили підтримку Україні у війні проти Росії.

Позиція Латинської Америки у війні

Країни Латинської Америки підтримують як Україну, і Росію. До других належить Куба, Венесуела та Нікарагуа.

Президент України Володимир Зеленський у березні 2023 року з відеозв'язку поспілкувався з лідером Чилі Габріелем Боричем та обговорив можливість створення "більшої консолідації" латиноамериканської підтримки України.

Також у вересні 2023 року керівник офісу президента Андрій Єрмак провів відеоконференцію з низкою партій Латинської Америки щодо реалізації української Формули світу.

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