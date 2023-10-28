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Страны Латинской Америки приняли резолюцию с осуждением агрессии РФ против Украины

Киев, Суббота 28 октября 2023 05:01
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Страны Латинской Америки приняли резолюцию с осуждением агрессии РФ против Украины Фото: заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк (rada.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Впервые страны Латинской Америки осудили российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Верховной Рады Украины.

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила что впервые в Латинской Америке есть общая позиция христианско-демократических партий с четким осуждением российской агрессии против Украины.

В текст Декларации удалось включить отдельный пункт, где выражается солидарность с Украиной, поддержка Формулы мира Президента Украины и осуждается российская агрессия против нашего государства.

"Мы солидарны с народом Украины, который страдает неоправданной, непровоцированной российской агрессией. Призываем все страны Америки присоединиться к реализации Формулы мира для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН", - говорится в тексте документа.

Фото: Страны Латинской Америки осудили войну РФ против Украины (rada.gov.ua)

Это произошло впервые с момента полномасштабного российского вторжения в Украину. 34 партии из 21 государства Латинской Америки выразили поддержку Украине в войне против России.

Позиция Латинской Америки в войне

Страны Латинской Америки поддерживают как Украину, так и Россию. Ко вторым относится Куба, Венесуэла и Никарагуа.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2023 года по видеосвязи пообщался с лидером Чили Габриэлем Боричем и обсудил возможность создания "большей консолидации" латиноамериканской поддержки Украины.

Также в сентябре 2023 года, руководитель офиса президента Андрей Ермак провел видеоконференцию с рядом партий Латинской Америки по реализации украинской Формулы мира.

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