Країни групи "Веймар+" вимагають від РФ термінового перемир'я і відмови від ультиматумів

Спільну заяву міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та верховного представника ЄС зробили за підсумками зустрічі в Римі, під час якої обговорювали питання євроатлантичної безпеки та агресію Росії проти України.

У зустрічі також брали участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та генсек НАТО Марк Рютте.

Країни групи "Веймар+" у заяві наголосили на непохитній підтримці України, її народу, її демократії, її безпеки, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.

"Сильна, незалежна і демократична Україна має життєво важливе значення для стабільності та безпеки євроатлантичного регіону", - сказано в заяві.

Мирні зусилля і вимоги до РФ

Також міністри підтримали зусилля США і нещодавні мирні переговори між Україною і Росією. Конструктивна участь Києва в такому процесі "демонструє тверду прихильність миру".

Вони зазначили, що вітають готовність України до негайного і безумовного припинення вогню на 30 днів.

"Ми настійно закликали Росію без подальших затримок відповісти взаємністю, відмовитися від своїх неприйнятних максималістських вимог і попередніх умов, щоб довести свою щиру зацікавленість у мирі", - уточнюється в заяві.

Також міністри країн "Веймар+" засудили нещодавні російські атаки на мирні українські міста та їхніх мешканців, які є явним порушенням міжнародного права.

Санкції проти РФ

"З цією метою ми знову заявили про нашу готовність посилити тиск на Росію, оскільки вона продовжує відмовлятися від серйозних зобов'язань, що заслуговують на довіру, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій і протидії їхньому обходу", - додали глави МЗС шести країн.

Вони запевнили, що готові вжити заходів, які підірвуть здатності Росії продовжувати вести свою агресивну війну.

Підтримка України

Країни формату "Веймар+" також додали, що готові посилити підтримку України, зокрема шляхом поліпшення співробітництва в галузі оборонної промисловості та вивчення додаткових форм співробітництва в галузі безпеки і оборони.