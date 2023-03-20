Країни G7 відклали перегляд стелі цін на нафту з РФ, - Bloomberg

За даними видання, країнам ЄС було повідомлено про те, що відповідальна за встановлення та зміну ліміту цін G7 не зацікавлена у зміні цінових рівнів на даному етапі.

Ймовірніше за все, переговори між Єврокомісією та G7 буде продовжено вже після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.

Нагадаємо, що раніше G7 погодилася переглянути рівень цін у середині березня. При цьому дані звіту Міжнародного енергетичного агентства свідчать про те, що в лютому російська нафта та нафтопродукти продавалися за значно нижчою за максимальну ціною.

Так, середня експортна ціна російської нафти становила 52,48 долара за барель, це ціна без урахування витрат на доставку та страхування.