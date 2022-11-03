Країни G7 нададуть Україні спільну допомогу: що відомо
Країни "Великої сімки" (G7) надасть Україні взимку спільну допомогу, а саме обігрівачі автономної генерації, насоси, а також ліжка, ковдри та намети. Це має стабілізувати енергосистему України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яку приводить видання Reuters.
"І спільну зимову допомогу, яку ми координуватимемо разом тут як партнери з G7. Ми не дозволимо великому числу людей - старим, дітям, підліткам, сім'ям померти від голоду або холоду в наступні зимові місяці", - заявила Бербок.
За її словами, G7 передасть Києву спільну допомогу. Мова йде про обігрівачі автономної генерації, насоси, а також ліжка, ковдри та намети, що має стабілізувати енергосистему України.
"Ця зимова допомога також означає, що ми не згодні з тим, що мир та міжнародне право будуть порушені взимку. На цій зустрічі G7 підтримка України, захист миру та міжнародного права посідають важливе місце у нашому порядку денному", - додала міністр.
Також Бербок окремо повідомила про надання Україні допомоги у соціальних мережах. За її словами, президент РФ Володимир Путін обрав нову форму війни. Багато людей голодує, вмирає від спраги та замерзає. Саме тому Німеччина надасть конкретну допомогу, а саме генератори електроенергії, обігрівачі, ковдри, ліжка, фільтри для води, житлові контейнери, транспортні засоби.
Нагадаємо, що Німеччина фінансово підтримає українські об’єкти критичної інфраструктури.
Також стало відомо, що країни G7 обговорять підтримку України після атак на енергетичну інфраструктуру
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