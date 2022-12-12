Країни G7 і ЄС допоможуть впровадити реформу містобудування, - Кубраков

Зазначається, що під час зустрічі обговорювали ухвалення реформаторського законопроекту №5655, який створить необхідні умови для цифровізації сфери будівництва та ефективного управління процесами відбудови, йдеться в повідомленні.

"Попереду нас чекає багато змін у сфері містобудування, яка після об'єднання також відноситься до сфери відповідальності міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Зокрема, наступного тижня у Верховній раді планується голосування законопроєкту №5655 - щодо цифровізації процедур у містобудуванні та автоматизації процесів. Філософія цього закону в усуненні чиновників з максимальної кількості процедур, особливо у питаннях видачі дозвільної документації. Таким чином, ми мінімізуємо корупційні ризики і значно покращимо бізнес-клімат в сфері будівництва", - заявив Кубраков.

Окрім цього, за його словами, суттєво посилюються інструменти притягнення до відповідальності порушників. "У створеній електронній системі кожне рішення учасників будівельного процесу матиме чіткий цифровий слід, а отже нікому не вдасться уникнути відповідальності за незаконні дії", - додав міністр.

Він також відзначив, що завдяки переведенню багатьох процедур в цифру широке коло зацікавлених сторін, в тому числі органи містобудування, регулятори, учасники ринку, зможуть моніторити хід виконання проекту.

Також він підкреслив, що у законопроєкті було враховано усі зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції в повному обсязі.

"Для нас важливо, що ключовий антикорупційний орган підтримує цю реформу. Ми розуміємо, що без відкритості та прозорості повноцінна реформа не вдасться. Цією реформою ми прагнемо нарешті перейти від командно- адміністративних типів відносин між державою, бізнесом та громадськістю до сервісних та клієнтоорієнтованих. Це особливо необхідна саме зараз, коли Україна готується до наймасштабнішої відбудови в історії незалежності", - зазначив Кубраков.

За результатами зустрічі представників країни G7 та Євросоюзу запросили до спільної імплементації реформи у сфері містобудування, зокрема у створенні Містобудівної палати та низки нормативних актів, які забезпечать її роботу.

Нагадаємо, законопроект №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" наразі готується до розгляду в другому читанні у Верховній раді.

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