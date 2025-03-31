Країни G5+ готові посилити санкції проти РФ для припинення війни
Країни групи G5+ посилять допомогу Україні. Водночас вони розглядають можливість запровадження нових санкцій проти Росії, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністри закордонних справ головних європейських союзників України в понеділок, 31 березня, виступили зі спільною заявою після зустрічі так званої групи G5+ або Weimar+ у Мадриді.
Головні дипломати Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі, а також висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас закликали Росію погодитися на "негайне та беззастережне припинення вогню на рівних умовах із повним виконанням".
Вони заявили, що готові посилити тиск на Москву, зокрема ухвалити нові санкції, щоб забезпечити для Києва "найкращі можливі умови для досягнення справедливого та тривалого миру".
"Ми готові відігравати провідну роль у цьому питанні", - підкреслили міністри у своїй заяві.
Допомога і гарантії безпеки для України
Країни також пообіцяли збільшити військову, політичну та гуманітарну підтримку України, не розповідаючи при цьому конкретних деталей.
Також у заяві йдеться про те, що будь-яка мирна угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки для України. А союзники не приймуть жодних домовленостей, які обмежували б оборонну промисловість України або військову присутність партнерів на її території.
Спеціальний суд і заморожені активи РФ
Міністри країн G5+ заявили, що вони віддані забезпеченню повної відповідальності РФ за військові злочини, а також працюють над створенням спеціального суду в межах Ради Європи.
У заяві також зазначено, що заморожені російські активи мають залишатися заблокованими, доки Москва не припинить війну та не компенсує Україні завдані збитки. Іспанія закликає союзників використати ці активи як альтернативне джерело фінансування допомоги Україні.
Санкції для Росії
Нагадаємо, учора президент США Дональд Трамп заявив, що "розлючений" і "дуже злий" на Путіна через його заяви Зеленського й триваючу війну в Україні. Тому він пригрозив ввести мита на нафту з РФ у розмірі 25-50%. Трамп зазначив, що мита проти Росії набудуть чинності протягом місяця, якщо не буде угоди про припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський також учора закликав усіх західних партнерів посилити тиск на Путіна і застосувати жорсткі санкції, які "можуть зламати російську здатність воювати й підтримувати систему, яка не хоче нічого, крім війни".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.