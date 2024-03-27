У країні ЄС виділять 4,4 млн євро на курси для українських біженців

Уряд Латвії виділить Фонду соціальної інтеграції 4,4 млн євро на курси для українських біженців. Ці кошти витратять у 2024 році на навчання мови, історії, культури та інтеграційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnn-news.com .

У Міністерстві культури Латвії зазначили, що торік уряд затвердив план діяльності та надання підтримки українським біженцям на 2024 рік.

Українцям запропонують курси культурної інтеграції, які включатимуть історію Латвії, культурний простір, курс державної мови (20 годин), мовні клуби, державні та муніципальні послуги, заходи з метою полегшення інтеграції в латвійське суспільство, наприклад, табори, семінари, культурні, спортивні та спільні заходи для сімей. На це у 2024 році в бюджеті заплановано 4 443 120 євро.

2023 року під час реалізації програми "Культурологічні орієнтаційні курси та інклюзивні заходи для цивільного населення України" було укладено 27 договорів з організаціями, які проводили безкоштовні курси та заходи на загальну суму 1,1 млн євро.

У Міністерстві культури зазначають, що прийнята в Латвії система первинної допомоги українським біженцям є успішною та працює за призначенням.