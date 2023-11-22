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Країни ЄС придумали, як поставити Україні мільйон боєприпасів. Politico розповіло деталі

Архівне фото: Країни ЄС придумали, як поставити Україні мільйон боєприпасів (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитро Браславський

У ЄС побоюються, що не зміг вчасно поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів. Тому допускається варіант, що їх закуповуватимуть у країнах, які не перебувають у Євросоюзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Ці побоювання змушують Францію змінити свої колишні твердження про те, що боєприпаси мають вироблятися тільки в Європі. Французький дипломат вважає, що перш ніж вдаватися до іноземних постачальників, ЄС повинен фактично не досягти березневої мети.

"Поки ми не дійдемо такого висновку, ми не будемо цього робити (купувати за кордоном), але якщо нам доведеться пристосовуватися, ми пристосуємося", - заявив дипломат на умовах анонімності.

Видання пише, що це значний відхід від традиційної позиції Франції, яка заохочує національні уряди купувати європейську зброю і боєприпаси.

Снаряди можуть постачати Україні після березня 2024 року

Керуюча директорка Європейської служби зовнішніх дій з питань миру, безпеки та оборони Бенедикта фон Зехерр-Тосс заявила, що до березневого крайнього терміну ще далеко. 

І навіть якщо мета не буде досягнута до цього місяця, Київ зрештою отримає обіцяні боєприпаси, сказала вона.

"Питання в тому, чи досягнемо ми мети до березня, чи коли-небудь пізніше, у 2024 році", - сказала вона.

У ЄС закликають купити снаряди в інших країнах

Дипломат ЄС наголосив, що пріоритетом є забезпечення України достатньою кількістю снарядів для відбиття російських атак, а не для захисту європейської промисловості.

"Кінцева мета - дати Україні те, що їй потрібно. Для України це не має великого значення. Так що це цілком може бути питанням майбутнього", - сказав дипломат.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевічс також заявляв, що вже давно виступає за те, що якщо в ЄС бракує боєприпасів або техніки, то необхідно купити її десь іще й дати Україні.

Наприкінці минулої зими стало відомо, що ЗСУ зіткнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Пізніше Bloomberg писало, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.

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