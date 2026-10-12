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Країни ЄС погодили відкриття ще двох переговорних кластерів для України

19:55 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
Країни ЄС погодили відкриття ще двох переговорних кластерів для України Фото: президент України Володимир Зеленський та голова ЄК Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
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Країни Євросоюзу погодилися відкрити другий та третій переговорні кластери у рамках переговорів щодо вступу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного міністра Ірландії з європейських справ та оборони Томаса Бірна в соцмережі X.

За словами Бірна, країни-члени Євросоюзу домовилися про таке:

  • відкрити другий та третій переговорні кластери для України та Молдови;
  • закрити 3 розділи для Чорногорії;
  • закрити 20 розділ для Албанії.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що Угорщина дала "зелене світло" відкриття ще двох кластерів у рамках переговорів щодо вступу України до ЄС.

Йдеться про кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Угорщина залишалася єдиною країною ЄС, яка блокувала відкриття цих кластерів.

Після того, як Україна ухвалила закон про освітні права для нацменшин, угорська влада переглянула своє вето. Його вже підписав президент Володимир Зеленський.

До речі, станом зараз Україна вже відкрила кластер 1 "Основи" і кластер 6 "Зовнішні відносини". Усього переговорних кластерів 6.

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