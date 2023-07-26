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Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми Росії

Фото: Країни Балтії відключаться від енергосистеми Росії у лютому 2025 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися домогтися синхронізації електромереж країн Балтії з мережами континентальної Європи не пізніше лютого 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики Литви.

"Рішення прийнято з урахуванням геополітичної ситуації, що змінилася, з безпекою в регіоні в умовах війни в Україні. Це ще раз підтверджує єдність країн Балтії в досягненні спільних цілей енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Документи, які встановлюють угоду між прем'єр-міністрами країн Балтії та операторами системи передачі, мають бути підписані на початку серпня.

За умови реалізації угоди оператори будуть зобов'язані до серпня 2024 року оголосити про спільне рішення не продовжувати контракт з БРЕЛЛ і синхронізуватися з мережами континентальної Європи не пізніше лютого 2025 року.

Залежність від Москви

Балтійські енергосистеми досі є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, до якого також входять Росія та Білорусь, і, як і раніше, залежать від центру управління у Москві та російської енергосистеми. Синхронізуватись з ENTSO-E країни Балтії планували до 2025 року.

У березні 2022 року оператори енергосистем країн Балтії як заходи щодо зниження ризиків знизили пропускну спроможність для імпорту електроенергії з Росії вдвічі - до 300 МВт.

Україна відключилася від російської системи та приєдналася до європейської енергосистеми (ENTSO-E) наприкінці лютого 2022 року.

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