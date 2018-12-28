Кравцов подвел первые итоги аукционов по продаже услуг для использования вагонов УЗ

Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

Аукционы стартовали 27 декабря

Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов подвел первые итоги аукционов по продаже услуг по использованию вагонов собственности АО "Укрзализныця" (УЗ) на электронных площадках "ProZorro.Продажи". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как известно, аукционы по продаже услуг для использования вагонов "Укрзализныци" стартовали 27 декабря.

По словам Кравцова, количество компаний, которые зарегистрировались для участия в аукционах, цена на услуги, установленная по результатам аукционов, показали, что рынок воспринимает эти торги как эффективный, доступный, транспарентный механизм распределения и определения объективной платы за пользование вагонным парком УЗ.

Так, уже завершились три аукциона по продаже услуг для использования полувагонов собственности "Укрзализныци". Например, при начальной стоимости полувагона – 819 грн за сутки пользования, компания-победитель предложила более 1300 грн. Таким образом, плата за пользование полувагоном УЗ по итогам аукциона выросла более чем на 60%, сообщили в УЗ.

На первые аукционы было выставлено 2 типа наиболее востребованных рынком вагонов - полувагоны и зерновозы. В общем сегодня проводятся 14 аукционов в электронной системе "ProZorro.Продажи" по использованию грузовых вагонов собственности компании: по 7 аукционов относительно полувагонов и хоппер-зерновозов, в общем по 50 грузовых вагонов двух типов.

Победителям торгов будет предоставлено три дня для осуществления погрузки в вагоны, которые выставлялись на аукцион. Кроме того, для клиентов не будет ограничен полигон нагрузки.

"Команда ГП "Прозорро.Продажи" и электронные площадки довольны результатами первых аукционов, которые состоялись сегодня. Мы ожидаем появления новых лотов от "Укрзализныци" в системе "ProZorro.Продажи". Наше сотрудничество с "Укрзализныцей" нелишний раз доказывает, что ЭТС "ProZorro.Продажи" можно и нужно применять в очень разнообразных сферах для проведения различных типов аукционов", - отметил и.о. директора ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

"Опыт уже первых аукционов, состоявшихся 27 декабря, показал актуальность и необходимость для наших клиентов такого прозрачного механизма распределения вагонного парка компании в рыночных условиях. До следующего аукциона, который состоится 3 января, сделаем выводы по дальнейшей организации этой работы. Самое важное – впервые компания и клиенты совместно взяли зеркальную ответственность за сроки и качество перевозок. Это позволит изменить отношение к компании потребителей услуг, а "Укрзализныцю" будет стимулировать становиться клиентоориентированной рыночной компанией", - отметил Кравцов.

Следующие аукционы состоятся 3 января 2019 года. В целом в ближайшие месяцы компания планирует выставлять на аукционы до 5% парка грузовых вагонов.