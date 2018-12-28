Кравцов підбив перші підсумки аукціонів з продажу послуг з використання вагонів УЗ

Фото: Євгеній Кравцов (РБК-Україна)

Аукціони стартували 27 грудня

Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов підбив перші підсумки аукціонів з продажу послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на електронних майданчиках "ProZorro.Продажі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як відомо, аукціони з продажу послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" стартували 27 грудня.

За словами Кравцова, кількість компаній, які зареєструвалися для участі в аукціонах, ціна на послуги, встановлена за результатами аукціонів, засвідчили, що ринок сприймає ці торги як ефективний, доступний, транспарентний механізм розподілу та визначення об’єктивної плати за користування вагонним парком УЗ.

Так, вже завершилися три аукціони з продажу послуг з використання піввагонів власності "Укрзалізниці". Наприклад, при початковій вартості піввагона – 819 грн за добу користування, компанія-переможець запропонувала понад 1300 грн. Таким чином, плата за користування піввагоном УЗ за підсумками аукціону зросла більш ніж на 60%, повідомили в УЗ.

На перші аукціони було виставлено 2 типи найбільш затребуваних ринком вагонів - піввагони та зерновози. Загалом сьогодні проводяться 14 аукціонів в електронній системі "ProZorro.Продажі" з використання вантажних вагонів власності компанії: по 7 аукціонів щодо піввагонів та хопер-зерновозів, загалом по 50 вантажних вагонів двох типів.

Переможцям торгів буде надано три дні для здійснення навантаження у вагони, які виставлялися на аукціон. Крім того, для клієнтів не буде обмежено полігон навантаження.

"Команда ДП "Прозорро.Продажі" та електронні майданчики задоволені результатами перших аукціонів, які відбулися сьогодні. Ми очікуємо на появу нових лотів від "Укрзалізниці" у системі "ProZorro.Продажі". Наша співпраця з "Укрзалізницею" незайвий раз доводить, що ЕТС "ProZorro.Продажі" можна і потрібно застосовувати у дуже різноманітних сферах для проведення різних типів аукціонів", - зазначив в.о. директора ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев.

"Досвід вже перших аукціонів, що відбулися 27 грудня, засвідчив актуальність та необхідність для наших клієнтів такого прозорого механізму розподілу вагонного парку компанії в ринкових умовах. До наступного аукціону, що відбудеться 3 січня, зробимо висновки щодо подальшої організації цієї роботи. Найважливіше – вперше компанія та клієнти спільно узяли дзеркальну відповідальність за терміни та якість перевезень. Це дозволить змінити ставлення до компанії споживачів послуг, а "Укрзалізницю" стимулюватиме ставати клієнтоорієнтованою ринковою компанією", - зазначив Кравцов.

Наступні аукціони відбудуться 3 січня 2019 року. Загалом у найближчі місяці компанія планує виставляти на аукціони до 5% парку вантажних вагонів.