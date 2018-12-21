Кравцов: импортозамещение для УЗ создаст 8 тыс. дополнительных рабочих мест

Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

"Укрзализныця" дает старт новой индустриализации Украины

Благодаря импортозамещению запасных частей, которые использует отрасль, экономика страны в 2019 году может получить около 1,6 млрд грн и 8 тыс. дополнительных рабочих мест. Об этом заявил руководитель "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Укрзализныця имеет острую потребность в замещении импортных запчастей. Прежде всего - производства Российской Федерации. Поэтому мы выходим с предложением к национальным производителям создать альтернативу продукции страны-агрессора. Как пример: в 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей – это 575 тыс. единиц и 1,6 млрд грн для украинской экономики. К тому же, более 8 тысяч украинцев смогут получить работу. Рынок уже много лет ожидал от "Укрзализныци" таких заказов. И сегодня мы предлагаем дать старт новой индустриализации Украины", - отметил Кравцов.

На прошлой неделе в Федерации работодателей "Укрзализныця" впервые представила потенциальным украинским производителям каталог с перечнем и номенклатурой продукции, что требует замещения. В дальнейшем он будет детализироваться и расширяться.

"Сейчас мы ведем переговоры с ProZorro.Продажи, чтобы была возможность заключать рамочные соглашения на 3 года. Для отечественных предприятий это лучше, чем разовые заказы. Тогда владельцы будут заинтересованы инвестировать в развитие своих производственных баз и понимать объем продукции на долгосрочный период", - пояснил Кравцов.

Кроме того, по его словам, в следующем году "Укрзализныця" готова дополнительно инвестировать 13,5 млрд грн до уровню 2018 года. А это 8,1 млрд грн в капвложения и 5,4 млрд грн в текущие ремонты.

"В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель – уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь немало производственных баз после распада СССР осталось за границей", – отметил он.

Поэтому, по мнению руководителя "Укрзализныци", программа импортозамещения расширит возможности национальных производителей, а дерегулирование вагонной составляющей железнодорожного тарифа будет стимулировать смежные отрасли экономики к развитию.