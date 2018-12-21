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Кравцов: імпортозаміщення для УЗ створить 8 тис. додаткових робочих місць

Новини » Інфраструктура    21.12.2018 - 15:33
Кравцов: імпортозаміщення для УЗ створить 8 тис. додаткових робочих місць
Фото: Євгеній Кравцов (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" дає старт новій індустріалізації України

Завдяки імпортозаміщенню запасних частин, що використовує галузь, економіка країни у 2019 році може отримати близько 1,6 млрд грн та 8 тис. додаткових робочих місць. Про це заявив керівник "Укрзалізниці" (УЗ) Євген Кравцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Укрзалізниця має гостру потребу в заміщенні імпортних запчастин. Передусім -  виробництва Російської Федерації. Тому ми виходимо з пропозицією до національних виробників створити альтернативу продукції країни-агресора. Як приклад: у 2019 році компанії необхідно 230 позицій таких запчастин – це 575 тис. одиниць і 1,6 млрд грн для української економіки. До того ж більше 8 тисяч українців зможуть отримати роботу. Ринок уже багато років очікував від "Укрзалізниці" таких замовлень. І сьогодні ми пропонуємо дати старт новій індустріалізації України", - зазначив Кравцов.

Кравцов: імпортозаміщення для УЗ створить 8 тис. додаткових робочих місць

Минулого тижня у Федерації роботодавців "Укрзалізниця" вперше представила потенційним українським виробникам каталог із переліком та номенклатурою продукції, що потребує заміщення. Надалі він буде деталізуватися та розширюватися.

"Зараз ми ведемо перемовини з ProZorro.Продажі, аби була можливість укладати рамкові договори на 3 роки. Для вітчизняних підприємств це краще, ніж разові замовлення. Тоді власники будуть зацікавлені інвестувати в розвиток своїх виробничих баз і розумітимуть обсяг продукції на довгостроковий період", - пояснив Кравцов.

Крім того, за його словами, наступного року Укрзалізниця готова додатково проінвестувати 13,5 млрд грн до рівня 2018 року. А це 8,1 млрд грн у капвкладення та 5,4 млрд грн у поточні ремонти.

"У 90 % випадків ці кошти підуть національному виробнику. Наша мета – зменшити вартість придбання продукції та зробити її доступною, адже чимало виробничих баз після розпаду СРСР лишилося за кордоном", – зазначив він.

Тож, на думку керівника "Укрзалізниці", програма імпортозаміщення розширить можливості національних виробників, а дерегуляція вагонної складової залізничного тарифу стимулюватиме суміжні галузі економіки до розвитку.

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Новини України УкрзалізницяЄвген Кравцов
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