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Кравчук о замене Фокину в ТКГ: импровизация здесь недопустима

Киев, Четверг 08 октября 2020 11:23
Кравчук о замене Фокину в ТКГ: импровизация здесь недопустима
Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня нет кандидатуры на пост первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе, который до недавнего времени занимал Витольд Фокин. А что касается дальнейшего назначения, то необходимо определить, какую конкретную работу будет выполнять этот человек.

Об этом заявил глава делегации Леонид Кравчук, передает "Радио Свобода".

По его словам, в украинской делегации хотят определить, какую работу будет вести новый первый замглавы. И кандидата будут искать именно под конкретные задачи.

"Не просто, что он скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут в неконтролируемых территориях с теми, которые находятся на контролируемых территориях". Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что пока кандидатур нет.

"Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины... выводы", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук назвал главные критерии к кандидатам на место Фокина в ТКГ. По его словам, этот человек должен серьезно погружаться в ситуацию и не спешить с оценками.

Кроме того, он анонсировал создание совета с выходцами из Донбасса, который будет помогать ТКГ.

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