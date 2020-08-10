Кравчук уточнил, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, с какими представителями оккупированного Донбасса готов вести мирные переговоры. Он также считает, что российская пропаганда обманула местных жителей.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, за стол переговоров он готов сесть с представителями гражданского общества.

"Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях - я готов их слушать", - заявил Кравчук.

Он также подчеркнул, что Москва может пойти на урегулирование ситуации, если жители ОРДЛО сами будут требовать прекращения войны.

"Они сейчас не требуют прекращения войны, так как не видят своей перспективы, не видят своего будущего. Их обманула кремлевская пропаганда. Они видят в Украине врага", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук уже заявлял, что готов вести диалог с ОРДЛО; при этом речь идет не о главарях "республик".

Кроме того, он назвал четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе, один из которых предполагает уступки.