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Кравчук рассказал, будет ли украинская сторона вести переговоры с ОРДЛО

Киев, Пятница 11 сентября 2020 23:04
Кравчук рассказал, будет ли украинская сторона вести переговоры с ОРДЛО
Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук оценил вероятность переговоров между украинской стороной и боевиками ОРДЛО. Он отметил, что главное не подписывать документы, которые могут нанести вред Украине.

Об этом Кравчук сказал во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, общение возможно с теми, "у кого руки не в крови".

"Моя позиция заключается в том: мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови и это - понятно, но главное не подписывать документы, которые могут нанести вред государству, как были подписаны ранее, и мы не можем до сих пор наладить общение ", - сказал Кравчук.

Он добавил, что достичь взаимопонимания на уровне ТКГ можно совместно с участниками.

"Другой путь - силовой путь через применение оружия. Украина идти им не может", - отметил Кравчук.

Ранее Кравчук заявлял, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложит варианты переговоров с представителями ОРДЛО.

Напомним, ранее сообщалось, что новый участник украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин будет заниматься налаживанием коммуникации с представителями гражданского общества оккупированного Донбасса.

Кстати, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Нестора Шустера" о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой; почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" первый президент Украины Леонид Кравчук высказался об угрозе национальной безопасности из-за политической конкуренции.

Леонид Кравчук сделал резонансное заявление

В том же выпуске жена кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало предложила нардепу Нестору Шуфричу "забрать Лукашенко себе".

Вероника Цепкало обратилась к Нестору Шуфричу

Еще оппозиционеры заявили, что белорусы не захотят быть частью Российской Федерации.

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Кроме того, Шуфрич и другой парламентарий Алексей Гончаренко устроили горячий спор в эфире программы Шустера.

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Также в эфире рассказали, как Лукашенко грубо нарушил конституцию.

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