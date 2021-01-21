Кравчук оценил шансы возвращения Донбасса военным путем

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Украина не готова к возвращению оккупированного Донбасса военным путем. Пока таких задач у украинской делегации в ТКГ нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Он считает, что этот вопрос можна решить только политическим и дипломатическим путем.

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время", - заявил он.

По словам Кравчука, еще одним путь для решения этого вопроса являются санкции.

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что в переговорах по Донбассу сложнее всего ситуация в политической подгруппе. Однако, есть прогресс по гуманитарным и экономическим вопросам, а также в сфере безопасности, сообщил изданию представитель ТКГ.

Более подробно о переговорах по Донбасу в материале издания "Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными".