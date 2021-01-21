Кравчук оцінив шанси повернення Донбасу військовим шляхом

Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Україна не готова до повернення окупованого Донбасу військовим шляхом. Поки таких завдань в української делегації в ТКГ немає.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Леонід Кравчук.

Він вважає, що це питання можна вирішити тільки політичним і дипломатичним шляхом.

"Я не ставлю питання про повернення територій військовим шляхом. Принаймні найближчим часом", - заявив він.

За словами Кравчука, ще одним шлях для вирішення цього питання є санкції.

"Санкції будуть розширюватися і ставати більш різноманітними, щоб Росія відчувала, що не все прощається агресору. Агресор повинен нести відповідальність", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що в переговорах по Донбасу найскладніша ситуація в політичній підгрупі. Однак, є прогрес з гуманітарних та економічних питань, а також у сфері безпеки, повідомив виданню представник ТКГ.

Більш детально про переговори з Донбасу в матеріалі видання "Складна історія. Що відбувається в переговорах по Донбасу і обміні полоненими".