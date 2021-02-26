Кравчук про обещания Зеленского прекратить войну: он увидел, что с Москвой договорится нельзя

Президент Украины Владимир Зеленский во время вступления на должность думал, что сможет быстро прекратить войну с РФ. Однако вскоре он понял, что с Москвой договорится нельзя.

Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью DW .

По его словам пятый президент Петр Порошенко также "искренне верил", что сможет договорится и за две недели прекратить войну.

"Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения", - рассказал Кравчук.

Он добавил, что на парижском саммите "нормандской четверки" Зеленский выступил за пересмотр минских соглашений.

"И, кстати, это сказала и Ангела Меркель, что минские соглашения - это не высеченные на камне слова. По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и "нормандского формата" мы не сможем добиться каких-либо успехов", - уверен Кравчук.