Кравчук про обіцянки Зеленського припинити війну: він побачив, що з Москвою не можна домовиться

Президент України Володимир Зеленський під час вступу на посаду думав, що зможе швидко припинити війну з РФ. Проте невдовзі він зрозумів, що домовиться з Москвою не можна.

За його словами п'ятий президент Петро Порошенко також "щиро вірив", що зможе домовитися і за два тижні припинити війну.

"Коли прийшов Зеленський, він також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися. А коли побачив, що з ними домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення", - розповів Кравчук.

Він додав, що на паризькому саміті "нормандської четвірки" Зеленський виступив за перегляд мінських угод.

"І, до речі, це і сказала Ангела Меркель, що мінські угоди - це не висічені на камені слова. На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і "нормандського формату" ми не зможемо досягти якихось успіхів", - впевнений Кравчук.