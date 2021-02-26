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Кравчук про обіцянки Зеленського припинити війну: він побачив, що з Москвою не можна домовиться

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 02:51
Кравчук про обіцянки Зеленського припинити війну: він побачив, що з Москвою не можна домовиться
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський під час вступу на посаду думав, що зможе швидко припинити війну з РФ. Проте невдовзі він зрозумів, що домовиться з Москвою не можна.

Таку заяву зробив перший президент України Леонід Кравчук інтерв'ю DW.

За його словами п'ятий президент Петро Порошенко також "щиро вірив", що зможе домовитися і за два тижні припинити війну.

"Коли прийшов Зеленський, він також думав, що можна в процесі дискусії якось домовитися. А коли побачив, що з ними домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення", - розповів Кравчук.

Він додав, що на паризькому саміті "нормандської четвірки" Зеленський виступив за перегляд мінських угод.

"І, до речі, це і сказала Ангела Меркель, що мінські угоди - це не висічені на камені слова. На мою думку, без зміни основних концептуальних позицій мінського і "нормандського формату" ми не зможемо досягти якихось успіхів", - впевнений Кравчук.

Раніше Кравчук вже заявляв, що домовлятися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасе "практично неможливо".

Також Кравчук заявляв, що на Донбасі йде саме війна, а не антитерористична операція.

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