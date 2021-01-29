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Кравчук про діалог з Росією: домовитися в нормальних умовах неможливо

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 12:51
Кравчук про діалог з Росією: домовитися в нормальних умовах неможливо
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук вважає, що з Росією неможливо домовитися про врегулювання на Донбасі. Москва весь час намагається обдурити Київ та інтерпретує мінські угоди в своїх інтересах.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Взагалі з Росією поладити будь-що непросто. Я не хочу, щоб були зайві такі ілюзії, що ми можемо будь-що поєднати. Ми працюємо вже сім років і практично поєднуємо дуже мало... останні півроку взагалі нічого. Тому що у Росії інші погляди", - заявив Кравчук.

За його словами, на зустрічах в ТКГ він побачив, що всі обіцянки російської сторони - фальшивка.

"Вони говорять одне, а роблять інше, вони думають, що можна обдурити Україну, і вона піде на поступки, тільки односторонні... Я зробив висновки, що ні про що домовитися в нормальних умовах неможливо", - підкреслив Кравчук.

Він додав, що Росія інтерпретує мінські угоди тільки в своїх інтересах. А на наступному засіданні в ТКГ задасть питання щодо так званої доктрини "Російський Донбас".

"Якщо вони схвалюють ці сім пунктів, де зовсім немає мови про інтеграцію цих районів до України, де зовсім нічого немає про українські інтереси як держави в цілому, а мова йде про створення національно-російських державних структур, то нехай вони скажуть це офіційно на засіданні", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку прийняли доктрину, яка передбачає захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. В українській делегації у ТКГ вже заявили, що це прямий підрив мінських і нормандських угод.

У президента Росії Володимира Путіна вже заявили, що Москва виключає можливість включення окупованого Донбасу до складу Російської Федерації.

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