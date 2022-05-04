Кратковременные дожди и местами грозы: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 4 мая в Украине погода будет с кратковременными дождями и грозами. При этом столбики термометров местами днем достигнут до +21.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня ночью без осадков, днем в Карпатском регионе, в центральных, восточных и южных областях местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +6 +8, днем +13 +15 градусов;
- на западе ночью + 6 +8 градусов, а днем +16 +21;
- в восточных областях ночью +4 +7, днем +17 +19 градусов;
- на юге страны ночью +6 +9 градусов, а днем +18 +21;
- в центральных областях ночью +6 +8, днем +16 +18 градусов.
Погода в Киеве и области
Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура по области ночью +4 +9 градусов, а днем +11 + 16.
В Киеве ночью +7 +9, а днем +14 +16 градусов.
Напомним, недавно синоптики рассказали, что Украину накроет дождями и грозами, а потом вернутся заморозки.
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