Кратковременные дожди и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 4 мая в Украине погода будет с кратковременными дождями и грозами. При этом столбики термометров местами днем достигнут до +21.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью без осадков, днем в Карпатском регионе, в центральных, восточных и южных областях местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +6 +8, днем +13 +15 градусов;

на западе ночью + 6 +8 градусов, а днем +16 +21;

в восточных областях ночью +4 +7, днем +17 +19 градусов;

на юге страны ночью +6 +9 градусов, а днем +18 +21;

в центральных областях ночью +6 +8, днем +16 +18 градусов.

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура по области ночью +4 +9 градусов, а днем +11 + 16.

В Киеве ночью +7 +9, а днем +14 +16 градусов.