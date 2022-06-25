Кратковременные дожди и грозы: какой будет погода 26 июня

В Украине в воскресенье, 26 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха повысится до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, завтра в западных, южных, центральных и восточных областях пройдут кратковременные дожди. Также в некоторых регионах синоптики прогнозируют грозы.

Почти во всех регионах Украины завтра будет тепло. Температура в зависимости от областей будет колебаться от 26 до 31 градуса с отметкой "плюс". Ночью столбик термометра опустится до 13-18 градусов тепла.