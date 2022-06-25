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Кратковременные дожди и грозы: какой будет погода 26 июня

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Украина, Суббота 25 июня 2022 15:05
Кратковременные дожди и грозы: какой будет погода 26 июня Фото: гроза в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в воскресенье, 26 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха повысится до +31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, завтра в западных, южных, центральных и восточных областях пройдут кратковременные дожди. Также в некоторых регионах синоптики прогнозируют грозы.

Почти во всех регионах Украины завтра будет тепло. Температура в зависимости от областей будет колебаться от 26 до 31 градуса с отметкой "плюс". Ночью столбик термометра опустится до 13-18 градусов тепла.

Кратковременные дожди и грозы: какой будет погода 26 июня

Напомним, по данным синоптиков, в июле 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 21-26 градусов тепла (в Карпатах 17-19 градусов). Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

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