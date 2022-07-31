Кратковременные дожди, град и шквалы: какой будет погода завтра

По данным синоптиков, в большинстве северных, Полтавской и Харьковской областях будет сухо. На остальной территории - кратковременные грозы, днем в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

Ветер преимущественно восточный, скорость которого будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13 +18 градусов. Днем столбики термометра покажут в среднем +28 +31 градус. На западе жара спадет, а температура будет в пределах +21 +24 градусов.

В Киеве завтра будет сухая погода, возможна переменная облачность. Температура ночью прогнозируется в районе +16 +18 градусов, а днем +29 +31.