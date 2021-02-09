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Краткий обзор, что такое Биномо в Украине: как войти, обучение, отзывы

Новина українською → Вторник 09 февраля 2021 10:36

Зарабатывать дополнительный доход на трейдинге в Украине можно, но нужны знания и опыт. На официальном сайте компании Биномо их можно получить и детально узнать, что это за веб ресурс.

Краткий обзор, что такое Биномо в Украине: как войти, обучение, отзывы

Что такое Binomo

Биномо - онлайн платформа для торговли активами, которая подходит для опытных трейдеров и новичков. Но как начать здесь торговать?

Как войти в личный кабинет?

Для входа в личный кабинет на binomo.com необходимо:

  1. Зайти на оф сайт и нажать «Войти» и «Регистрация».
  2. Ввести email и придумать пароль.
  3. Выбрать валюту счета.
  4. Ознакомиться и принять условия Клиентского соглашения и Политики конфиденциальности.
  5. Активировать аккаунт по ссылке из электронного письма от Биномо.

Внимание! Для входа в личный кабинет достаточно ввести email и пароль, указанные при регистрации.

Типы счетов

На платформе можно выбрать один из четырех торговых счетов:

  1. Demo;
  2. Standard;
  3. Gold;
  4. VIP.

Каждый из них имеет свои преимущества и подходит для трейдеров с разным уровнем торгового опыта.

Как торговать на Binomo

Трейдинг на биномо.ком заключается в правильном прогнозировании движения графика (повышение/понижение).

Обучение

Биномо обеспечивает своих клиентов обучающими материалами о трейдинге. На сайте есть разделы: Словарь терминов, Help center и Стратегии.

Стратегии

Стратегии доступны на сайте и удобно разделены на категории:

  1. Начинающий;
  2. Средний;
  3. Профессионал.

Как дополнительно заработать на Биномо?

Получить дополнительный доход можно благодаря турнирам и партнерке.

Турниры

Турниры Биномо - это ограниченное по времени мероприятие. Участники, которые займут призовые места, получают вознаграждение на свой счет.

Партнерка

Брокер предлагает партнерскую программу BinPartner, по которой участник привлекает новых клиентов на платформу. За это трейдер получает процент от дохода реферала или за его регистрацию.

Где можно скачать приложение Binomo?

Трейдеры могут скачать приложение Binomo на смартфон или планшет. Загрузка возможна как на устройства Android, так и iOS, посетив Google Play или App Store.

Отзывы трейдеров

Реальные отзывы (відгуки) о Биномо с форумов и под видео на Youtube помогут понять, что сайт заслуживает внимания. Исходя из положительных отзывов, это точно не развод.

Георг Ветров: «Давно сотрудничаю с Биномо. Мое мнение – брокер хороший».

Просто парень: «Подняться на онлайн торговле можно. Главное правильно выбрать платформу. Биномо мне в этом помог».

Соловей: «Я только начинаю и здорово, что есть возможность бесплатно обучиться».

Есть и отрицательные отзывы, но их в основном пишут клиенты, которые не разобрались с правилами площадки.

Выводы

Реально ли заработать на Биномо в Украине? Да, но для получения дополнительного дохода нужны знания и практика на демо счете, которые доступны на платформе бесплатно. Но всегда нужно помнить о рисках торговли. Чтобы они были минимальными, нужно тщательно подбирать стратегии и повышать свои торговые навыки.

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