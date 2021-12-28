Красный уровень опасности. На побережье Азовского моря и в Мариуполе ожидается гололед

Синоптики объявили о резком ухудшении погодных условий в Украине. В частности, на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь ожидается гололед.

"Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь чрезвычайный гололед", - говорится в сообщении.

При этом синоптики объявили третий уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к длительному прекращению движения транспорта и нарушению", - говорится в сообщении.

Отметим, красный уровень опасности означает, что погодные условия крайне опасны и создают угрозу жизни людей на значительных территориях, приводящих к масштабным повреждениям инфраструктуры.

Синоптики рекомендуют прекратить деятельность в зоне действия погодных

явлений, задействовать меры безопасности, воспользоваться возможным укрытиями.