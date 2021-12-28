Красный уровень опасности. На побережье Азовского моря и в Мариуполе ожидается гололед
Синоптики объявили о резком ухудшении погодных условий в Украине. В частности, на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь ожидается гололед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь чрезвычайный гололед", - говорится в сообщении.
При этом синоптики объявили третий уровень опасности.
"Такие погодные условия могут привести к длительному прекращению движения транспорта и нарушению", - говорится в сообщении.
Отметим, красный уровень опасности означает, что погодные условия крайне опасны и создают угрозу жизни людей на значительных территориях, приводящих к масштабным повреждениям инфраструктуры.
Синоптики рекомендуют прекратить деятельность в зоне действия погодных
явлений, задействовать меры безопасности, воспользоваться возможным укрытиями.