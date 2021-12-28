ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Червоний рівень небезпеки. На узбережжі Азовського моря і в Маріуполі очікується ожеледь

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 22:09
Червоний рівень небезпеки. На узбережжі Азовського моря і в Маріуполі очікується ожеледь Фото: на узбережжі Азовського моря і в Маріуполі очікується ожеледь (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Синоптики оголосили про різке погіршення погодних умов в Україні. Зокрема, на узбережжі Азовського моря і в порту Маріуполь очікується ожеледь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вночі і вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря і в порту Маріуполь надзвичайна ожеледь", - йдеться в повідомленні.

При цьому синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

"Такі погодні умови можуть призвести до тривалого припинення руху транспорту і порушення", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, червоний рівень небезпеки означає, що погодні умови вкрай небезпечні і створюють загрозу життю людей на значних територіях, що призводять до масштабних пошкоджень інфраструктури.

Синоптики рекомендують припинити діяльність у зоні дії погодних
явищ, задіяти заходи безпеки, скористатися можливим укриттями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Азовское море
NEWS
Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука
Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу