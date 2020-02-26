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Красный Крест передал в Новые Санжары почти 300 тыс. гривен помощи

Новости » Общество     26.02.2020 - 23:38
Красный Крест передал в Новые Санжары почти 300 тыс. гривен помощи
Иллюстративное фото (ua.icrc.org)

В то же время продукты передавать запрещено

Общество Красного Креста Украины передало помощи на сумму почти 287 тыс. гривен с начала обсервацій эвакуированных из Китая в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что уже шестой день подряд Общество Красного Креста входит в оперативный штаб в Новых Санжарах, координирует, получает от волонтерских организаций, компаний, неравнодушного населения помощь, закупает необходимое для людей, которые находятся в обсервации, и передает в медицинский центр.

"За все время работы Медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары", где находятся 72 человека, эвакуированные из Китая, и 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала, было собрано и передано помощи на почти 287 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поскольку 22 февраля Медицинский центр запретил передавать еду из соображений безопасности людей в обсервации, около 300 кг продуктов Красным Крестом было передано школ-интернатов и детских домов семейного типа.

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус не обнаружили инфицирование в 48 эвакуированных с китайского Уханя, которые находятся в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары".

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах состоялись массовые протесты, которые переросли в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Участники акций пытались не пустить на территории госпиталя эвакуированных из китайского Уханя, какой должны пробыть в Новых Санжарах на обсервации 14 дней.

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