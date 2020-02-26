ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Червоний Хрест передав у Нові Санжари майже 300 тис. гривень допомоги

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 23:38
Червоний Хрест передав у Нові Санжари майже 300 тис. гривень допомоги
Ілюстративне фото (ua.icrc.org)

Водночас продукти передавати заборонено

Товариство Червого Хреста України передало допомоги на суму майже 287 тис. гривень з початку обсервації евакуйованих з Китаю у медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

Зазначається, що вже шостий день поспіль Товариство Червоного Хреста входить в оперативний штаб у Нових Санжарах, координує, отримує від волонтерських організацій, компаній, небайдужого населення допомогу, закуповує необхідне для людей, які перебувають в обсервації, та передає до медичного центру.

"За весь час роботи до Медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари", де перебувають 72 людини, евакуйовані з Китаю, і 22 члени екіпажу та супроводжуючого медичного персоналу, було зібрано та передано допомоги на майже 287 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що оскільки 22 лютого Медичний центр заборонив передавати їжу з міркувань безпеки людей у обсервації, близько 300 кг продуктів Червоним Хрестом було передано до шкіл-інтернатів і дитячих будинків сімейного типу.

Раніше повідомлялося, що тести на коронавірус не виявили інфікування у 48 евакуйованих з китайського Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру "Нові Санжари".

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися масові протести, які переросли в зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями. Учасники акцій намагалися не пустити на території госпіталю евакуйованих з китайського Уханя, який повинні пробути у Нових Санжарах на обсервації 14 днів.

Пентагон розглядає можливість додаткового фінансування для боротьби з коронавірусом Норвегія підтвердила перший випадок коронавіруса
Новини України КоронавірусКрасный Крест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся