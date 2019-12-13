В Красный Крест обратились родственники 750 пропавших без вести на Донбассе

В Международный комитет Красного Креста (МККК) обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести за время войны на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что во время заседания рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, а также военных и гражданских заложников, представители МККК озвучили информацию относительно ведения реестра лиц, пропавших во время боевых действий на востоке Украины.

"Заместитель координатора отдела защиты населения Международного комитета Красного Креста в Украине Присцилла Абси подчеркнула, что организация будет оказывать любую помощь в вопросе поиска пропавших без вести. По ее словам, к Международному комитету Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести", - говорится в сообщении.

Координатор рабочей группы Николай Колесник назвал Красный Крест единственной международной организацией, которая может проводить полноценную работу по поиску пропавших без вести и гражданских заложников.

РБК-Украина сообщало, что, по состоянию на октябрь, на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе считаются пропавшими без вести 257 человек.

Напомним, за последние 5 лет в Украине количество пропавших без вести украинских военнослужащих достигло 70 человек.