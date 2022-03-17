UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Красный Крест будет организовывать гуманитарные коридоры для эвакуации населения, - ОП

Фото: Красный Крест будет организовывать гуманитарные коридоры для эвакуации населения (t me)
Автор: Артем Горовенко

Международный комитет Красного Креста в Украине пообещал активизировать организацию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из горячих точек Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

По словам Тимошенко, Мариуполь и другие города Украины, которых ежедневно терроризируют оккупанты, нуждаются в неотложной эвакуации через зеленые коридоры и доставки гуманитарных грузов.

"Красный Крест является важным участником этих процессов. На постоянной основе в Киеве начал работать офис организации, в других городах также должны открыться такие офисы", - отметил заместитель председателя ОП.

Он добавил, что с начала войны усилиями Красного Креста в Украину было доставлено уже 2 тысячи тонн гуманитарной помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красный КрестВторжение России в Украину